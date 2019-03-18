﻿ В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну

19.03.2019 16:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего.  

Как сообщает УСК по Минской области, днём 18 марта в цеху ДУП «Сельский строительный комбинат» произошёл несчастный случай.  

Когда слесарь занимался ремонтом неисправного оборудования, крышка пресса формовки блоков полистирола массой около тонны упала мужчине на ногу. 59-летний пострадавший с травмами доставлен в медучреждение.  

Место инцидента осмотрено, проведён опрос работников и должностных лиц, а также изъята документация, которая касается безопасности производственного процесса и охраны труда.  

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Зимой 2019 года в Минске погибли двое рабочих.  

На мужчин упала стена, демонтажем которой они занимались – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего.   Как сообщает УСК по Минской области, днём 18 марта в цеху ДУП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый город»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика