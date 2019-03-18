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В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну
Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего.
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Когда слесарь занимался ремонтом неисправного оборудования, крышка пресса формовки блоков полистирола массой около тонны упала мужчине на ногу. 59-летний пострадавший с травмами доставлен в медучреждение.
Место инцидента осмотрено, проведён опрос работников и должностных лиц, а также изъята документация, которая касается безопасности производственного процесса и охраны труда.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Зимой 2019 года в Минске погибли двое рабочих.
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Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего. Как сообщает УСК по Минской области, днём 18 марта в цеху ДУП...
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