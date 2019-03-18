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Как живёт последний сельский дудочник Беларуси
Рассказываем в программе
Фёдор Владимирович Муравейко живёт в деревне Тычины. Он – последний сельский дудочник Беларуси. Сам родом из Житковичского района, после чернобыльской аварии переехал в Солигорск. С тех пор «приручил» сосны в местном лесу. В руках дедушки они превращаются в дудки. Нехитрому ремеслу его когда-то научил сосед, после чего мастер продолжил сохранять многовековые традиции полесских пастухов.
Каждую весну дедушка делится своим опытом с молодым поколением. Мастер-классы в лесу уже стали традицией. Ученики народного отделения местной школы искусств с удовольствием посещают такие занятия.
Больше изготовления дудок, мастер любит только одно – их дарить. После каждого урока готовый экземпляр достаётся кому-нибудь из юных музыкантов. В их числе однажды оказалась и Милослава.
Несмотря на то, что дедушке уже почти 80 лет, энергии у него хоть отбавляй. Возраст никак не отражается на качестве игры – в ноты мастер попадает чётко. Ещё бы – инструмент слушает своего мастера безукоризненно.
Единственное, о чём дедушка очень жалеет: несмотря на многочисленные экскурсии и мастер-классы, желающих продолжить дело совсем негусто – место преемника до сих пор вакантно.
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Рассказываем в программе «Центральный регион» об уникальном мастере по изготовлению дудочек. Фёдор Владимирович Муравейко живёт в деревне Тычины. Он – последний...
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