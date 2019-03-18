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Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку с поста президента Казахстана
Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нурсултан Назарбаев сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения. Исполнять обязанность главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года.
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Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нурсултан Назарбаев сделал такое заявление во время...
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