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«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

19.03.2019 16:18 — Разное | СТВ  
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В программе «Центральный регион» рассказываем о девушке, которую не сломала инвалидность, а наоборот – заставила выйти на новый спортивный уровень.

Болезнь приковала её к инвалидному креслу, но не отобрала любовь к танцам.

Ирина Макейчик любила танцевать с детства, но в 16 лет её яркая и полная энергии жизнь перевернулась с ног на голову. Случилась беда: в биографию девушки врезался страшный диагноз – онкология.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Ирина Макейчик, чемпионка мира по танцам на инвалидных колясках:
Когда села в инвалидную коляску, я не столько думала о том, что надо как-то вылечить онкологию, о том, что это опасно и как же будет жизнь моя складываться. Я думала только об одном: я не смогу танцевать. Это было большей бедой и отчаянием. К счастью есть виды и такого танца – на инвалидных колясках. И так сложились обстоятельства, что в 2008 году мне удалось попасть на сборы с моим будущим мужем. И сразу встали в пару, два человека в коляске. Он прекратил танцевать, и осталась там только я.

А в 2011 году в спортивной жизни Ирины появилась новая страница, вместе с ней – и Евгений. Тогда идея творческого союза казалась авантюрой, для обоих это была проба пера. Она танцевала в паре только с колясочником, он – с партнёршами на ногах. Кроме того, немалую роль играло и расстояние.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Всё как в кино: между ними больше сотни километров. Ирина живёт в Солигорске, её партнёр – в Минске. Но встречаются танцоры на нейтральной территории – в центре реабилитации инвалидов в Колодищах.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Евгений Ярмошко, чемпион мира по танцам на инвалидных колясках:
Каждая тренировка – это было открытие. И это было ощущение, что ты привносишь что-то новое, изобретаешь. Но поскольку в большинстве своём это спорт, имеет место у нас и физическая подготовка, и мы с ней тренировались. Она выполняла упражнения наравне со мной, которые рассчитаны для обыкновенных людей. Мы придумали композиции, советовались с нашими товарищами, с тренерами.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Специализированная инвалидная коляска для танцев имеет вес, соответственно, технические вещи для меня немного отличались. То есть это партнёр, который полностью отвечает за перемещение коляски, это партнёрша, которая вовремя реагирует и тоже направляет коляску во время движения. Как на автомобиле – тронуться и остановиться. Много технических нюансов, через которые пришлось пройти. У нас были и падения, было на тренировках очень много всего. Может и колесо открутиться, один раз у нас на соревнованиях платье замоталось в колесо. И пришлось остановиться, убрать «крыло» с платья, чтобы распутаться и продолжить соревнования.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

За почти 8 лет творческого симбиоза они объездили полсвета. С каждого соревнования привозили не только впечатления, но и пополнение в коллекцию наград. К слову, она уже достигла внушительных размеров. Но главная гордость танцоров – титулы чемпионов мира. 

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Ирина Макейчик:
Мы очень долго сидели на пятых местах, и никак не могли выбраться на международных турнирах из этой цифры. Для меня бронза – это было что-то запредельное. Мы выступаем стандартно – это 5 танцев – европейская программа. Туда мы постоянно добавляем какие-то нюансы, какие-то свои фишечки интересные.

Спортсмены не только добиваются профессиональных высот, но и стремятся делиться своей творческой энергией. Проводят мастер-классы и занятия в реабилитационных центрах. В числе их слушателей не только колясочники, но и дети с особенностями психического развития, а также обычные люди, которым не хватает мотивации.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Ирина Макейчик:
Танцы, я считаю, это единственная реабилитация, допустим, для людей, которые получили инвалидность по тем или иным причинам. Это самая качественная реабилитация, потому что, помимо физических моментов, вы реабилитируетесь, как личность. Вам нужно вступать в коллектив, вам нужно общаться, нужно показывать себя. Различными путями мы пытаемся с ними взаимодействовать, пытаться растормошить, вернуть к жизни, чтобы они сделали эти первые шаги и не тратили время. Потому что очень много времени уходит на то, что ты сидишь дома.

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

Мир людей, которые живут в инвалидной коляске или имеют другую инвалидность, он очень красив и разнообразен. Поверьте мне! Часто он более разнообразен, чем мир просто людей. Приятно видеть и осознавать, что когда мы попадаем в какие-то компании, мероприятия, где есть люди здоровые, которые не соприкасались с колясочниками, когда они потрясены от нашего жизнелюбия, нашей улыбчивостью, позитивом. Мы пришли не для того, чтобы нас пожалели, а для того, чтобы люди насладились радостью людей, которым чего особо-то и радоваться… А они радуются вместе с нами!

«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках
 
Теги: Минск
 
 
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В программе «Центральный регион» рассказываем о девушке, которую не сломала инвалидность, а наоборот – заставила выйти на новый спортивный уровень. Болезнь...
 
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