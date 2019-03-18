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«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках
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Болезнь приковала её к инвалидному креслу, но не отобрала любовь к танцам.
Ирина Макейчик любила танцевать с детства, но в 16 лет её яркая и полная энергии жизнь перевернулась с ног на голову. Случилась беда: в биографию девушки врезался страшный диагноз – онкология.
А в 2011 году в спортивной жизни Ирины появилась новая страница, вместе с ней – и Евгений. Тогда идея творческого союза казалась авантюрой, для обоих это была проба пера. Она танцевала в паре только с колясочником, он – с партнёршами на ногах. Кроме того, немалую роль играло и расстояние.
Всё как в кино: между ними больше сотни километров. Ирина живёт в Солигорске, её партнёр – в Минске. Но встречаются танцоры на нейтральной территории – в центре реабилитации инвалидов в Колодищах.
Специализированная инвалидная коляска для танцев имеет вес, соответственно, технические вещи для меня немного отличались. То есть это партнёр, который полностью отвечает за перемещение коляски, это партнёрша, которая вовремя реагирует и тоже направляет коляску во время движения. Как на автомобиле – тронуться и остановиться. Много технических нюансов, через которые пришлось пройти. У нас были и падения, было на тренировках очень много всего. Может и колесо открутиться, один раз у нас на соревнованиях платье замоталось в колесо. И пришлось остановиться, убрать «крыло» с платья, чтобы распутаться и продолжить соревнования.
За почти 8 лет творческого симбиоза они объездили полсвета. С каждого соревнования привозили не только впечатления, но и пополнение в коллекцию наград. К слову, она уже достигла внушительных размеров. Но главная гордость танцоров – титулы чемпионов мира.
Спортсмены не только добиваются профессиональных высот, но и стремятся делиться своей творческой энергией. Проводят мастер-классы и занятия в реабилитационных центрах. В числе их слушателей не только колясочники, но и дети с особенностями психического развития, а также обычные люди, которым не хватает мотивации.
Ирина Макейчик:
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В программе «Центральный регион» рассказываем о девушке, которую не сломала инвалидность, а наоборот – заставила выйти на новый спортивный уровень. Болезнь...
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