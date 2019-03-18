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«Лицо богачки». Пластический хирург назвал главный тренд 2019 года

19.03.2019 17:29 — Разное | Ежедневник  
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«Лицо богачки». Пластический хирург назвал главный тренд 2019 года

фото: thesun.co.uk

Такое лицо, как новая сумка Louis Vuitton, в определенных кругах становится мгновенным маркером богатства и статуса.

Доктор Дирк Кремер из Harley Street рассказал, какие манипуляции стали самыми популярными в пластической хирургии и косметологии в 2019 году, пишет The Sun. В моде «лицо богатой девушки», получить которое можно благодаря использованию филлеров, химического пилинга и инъекций ботокса.

Лицом новой моды может служить Кайли Дженнер - самая молодая миллиардерша в мире, которая также признавалась в том, что прибегала к пластике.

Главное отличие новых адептов пластики от прежних поколений – отсутствие всякого смущения фактом «доработки». Свои новые лица девушки спешат продемонстрировать в Instagram. Делать пластику сегодня – не стыдно. Наоборот, это стало предметом гордости и доказательством статуса.


«Лицо богачки», как следует из его названия, стоит не дешево. Наполнители для губ и щек, такие как Restylane и Juvederm, стоят 200 фунтов за шприц. Манипуляции нужно повторять через 6-12 месяцев. Инъекции против морщин стоят более 180 фунтов стерлингов.


 
 
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Такое лицо, как новая сумка Louis Vuitton, в определенных кругах становится мгновенным маркером богатства и статуса.
 
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