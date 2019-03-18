Деталь весом в тонну упала на рабочего в Слуцке

Восемнадцатого марта в цехе одного из слуцких предприятий ремонтировали оборудование. В какой-то момент крышка пресса весом в тонну придавила одну из конечностей слесаря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области.

Пострадал 59-летний мужчина. Его госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили работников предприятия.

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