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Деталь весом в тонну упала на рабочего в Слуцке
19.03.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты
Восемнадцатого марта в цехе одного из слуцких предприятий ремонтировали оборудование. В какой-то момент крышка пресса весом в тонну придавила одну из конечностей слесаря, сообщает
Пострадал 59-летний мужчина. Его госпитализировали.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили работников предприятия.
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По факту травмирования рабочего проводится доследственная проверка.
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