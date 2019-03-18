"БелГазета" - продолжение скандала: Живолович объяснил уход главного редактора

"Белорусский партизан" обратился к Кириллу Живоловичу за комментариями.





"Главный редактор Игорь Высоцкий не ушел, а будет уволен по статье Трудового кодекса. Потому как поставил под угрозу выход сегодняшнего номера. В субботу в 15 часов мне стало известно о том, что он не намерен работать над номером. Так что он не ушел, а будет уволен за саботаж и со всеми вытекающими для него последствиями.





Над сегодняшним номером, который вышел в привычном режиме и в привычном виде, работали действующие сотрудники «БелГазеты» и наши постоянные авторы, уровень которых позволяет не только сохранять планку нашего издания, но и брать новые высоты. Словами разбрасываться не собираюсь. Пусть это оценивают читатели нашего еженедельника. Время покажет, кто и что умеет.





О том, кто займет должность главного редактора, решение будет принято позже. Я выполнял функции главного редактора по причине того, что нам было необходимо за сутки подготовить номер в печать. И мы это сделали с теми людьми, которые являются лицом газеты сегодня и завтра.





Никакого коллектива редакции, который якобы покинул газету вслед за Высоцким, не существует в природе. На сегодняшний день есть один человек, который уже уволился. Будет также уволен Высоцкий. Кто еще? Никто никого выгонять не собирается. С некоторыми сотрудниками общался я лично, с некоторыми - директор ООО «БелГазета» Юрий Каретников. Все эти вопросы будут решаться внутри редакции по индивидуальной программе.





Не хочу озвучивать конкретные фамилии, но большинство авторов продолжит работать. Все эти вбросы про «коллектив редакции» - обычный бред неадекватных людей. При этом и держать тех, кто сочтет невозможным работать в еженедельнике без Высоцкого, мы удерживать силой не собираемся. Но «БелГазета» живее всех живых, и каждый может в этом убедиться лично, купив сегодняшний номер.









По поводу новости, которую поспешили растиражировать некоторые чрезмерно доверчивые коллеги, мне тоже есть что сказать. С чего вообще вдруг какой-то правозащитник оброс всяческими регалиями и титулами? Кто решил, что он экс-директор «БелГазеты»?





В соответствии с решением экономического суда города Минска , которое было озвучено вчера, этот человек был назначен на должность директора незаконно. И ему предстоит отвечать за это в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Могу лишь со всей ответственностью повторить сказанное ранее: этот гражданин является аферистом, мошенником и проходимцем. И я это докажу в судебном порядке.





Точно такое же у меня недоумение вызывают высказывания о том, что в сегодняшнем номере сплошь имена неизвестных журналистов. Это про кого? Про Алеся Киркевича? Про Марину Гуляеву? Про Дмитрия Дригайло? Про Дениса Лавникевича?





Тексты за подписями Глеба Живлова или Кирилла Спотыковича можно с легкостью обнаружить в подшивках газеты 15-летней давности. Те, кто может назвать этих журналистов "неизвестными", скорее всего, были еще младенцами или вовсе в зачаточном состоянии, когда, например, Марина Гуляева и Юрась Дубина работали в «БелГазете».





И пусть такие заявители сначала достигнут 10% того, что умеют Дмитрий Дригайло и Алесь Киркевич, а потом дают оценки. Я лично заткну рты всем, кто позволит оскорбительно или уничижительно высказываться в адрес этих авторитетных и уважаемых журналистов.





И раз уж сегодня в некоторых белорусских СМИ столь восприимчивы к тому, что говорят про «БелГазету» люди, вообще не имеющие к изданию никакого отношения, то я тоже хочу поделиться с вами интересным инсайдом.





По моей информации, Игорю Высоцкому поступило предложение возглавить БРСМ. Насколько мне известно, он взял время на раздумья над этим предложением. Думаю, что это неплохая для него должность, и все у него получится на новом поприще. Могу пожелать ему успехов. Пусть трудится на благо родины и бережет свое здоровье", - сообщил нам Живолович.









Игорь Высоцкий покинул пост главного редактора "БелГазеты" и ушел из издания сообщил Еврорадио экс-директор издания, правозащитник Андрей Бондаренко. Ранее о том, чтопокинул пост главного редактора "БелГазеты" и ушел из издания сообщилэкс-директор издания, правозащитник

Он пояснил, что Высоцкий отказался работать после того, как ему была назначена зарплата в 300 рублей.

"Политика, проводимая Живоловичем, пагубно сказывается на газете, — убеждён Бондаренко. — Насколько мне известно, уже уволился один из главных судебных журналистов Виктор Федорович. Сотрудничество с изданием прекратил Дмитрий Растаев и другие авторы".

По словам Бондаренко, перестали работать корректор и выпускающий редактор. "Фактически старого состава больше нет. Насколько мне известно, 70 процентов материалов писал сам Живолович, поскольку писать было некому. Кто занимался редактурой и выпуском газеты, мне тоже неизвестно. Ситуация очень тяжёлая. Повлиять на это мы не можем. То, что мы могли предпринять, чтобы спасти газету, мы сделали. Как есть, так есть, будь что будет", - заключил правозащитник.











