Совет Европы снова заявил о несоблюдении Беларусью антикоррупционных стандартов









В 2012 году GRECO адресовала Беларуси 24 рекомендации, 20 из них так и остались проигнорированными. В большинстве рекомендаций речь шла об усилении независимости судебной системы и прокуратуры, расширение самостоятельности в работе правоохранительных органов и ограничение неприкосновенности некоторых категорий лиц.





Организация не раз приходила к выводу, что уровень выполнения рекомендаций был очень низким и в целом "неудовлетворительным". К тому же Беларусь так и не дала разрешение на публикацию докладов об оценке или о соблюдении стандартов.





"Несоблюдение правил и норм GRECO бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с GRECO в целом, — заявил председатель организации Марин Мрчела. — Это привело к тому, что впервые в своей практике GRECO выступает с заявлением о нарушении одним из своих членов стандартов Совета Европы".





По словам Мрчелы, GRECO обратилась ко всем 49 государствам, входящим в организацию, с просьбой ознакомить с заявлением свои органы власти и финансовые учреждения и в контактах с Беларусью принимать во внимание эту ситуацию. Мол, это должно дать импульс к выполнению Беларусью ее антикоррупционных обязательств.