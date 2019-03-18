"Казахстан без Назарбаева - никто не знает, как это!"

отставку бессменного президента этой страны. "Казахстан без Назарбаева — никто даже и не знает, как это". Именно так в соцсетях отреагировали на





Многочисленные пользователи соцсетей и российские телеграм-каналы эмоционально реагируют на данное сообщение.





"Интересно, Назарбаев теперь как казахский Дэн Сяопин будет? Хотя ему в этом году 79 лет исполнится, из которых 29 он президент Казахстана. Так что нельзя исключать и вариант "я устал, я ухожу". Предрекаем невиданный наплыв экспертов по внутренней и внешней политике Казахстана", - пишет телеграм-канал "Доктор прописал".





Отметим, Дэн Сяопин — китайский политик и реформатор, деятель Коммунистической партии Китая. Он никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим главой Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг.





Канал "Пул N3", развивая эту мысль, процитировал Назарбаева: "Я остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделён серьезными полномочиями определения внешней и внутренней политики страны, остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. То есть остаюсь с вами, как гражданин страны".





"Назарбаев, конечно, ушел, но не очень далеко", - иронизируют сразу после этих слова авторы поста в этом телеграм-канале.





В свою очередь телеграм-канал "Всевидящее око" представляет свой прогноз: "Назарбаев подал в отставку. Дальше может быть очень интересно. Куда интереснее, чем вся эта белорусская тягомотина про "мы незалежные, но не очень, но все же незалежные, но очень вас любим, только дайте денег, а мы вам станцуем красивый танец и подарим мешок картошки". Скукотища. А вот отставка Назарбаева — уже не очень. Что будут делать наши (имеется ввиду Россия - прим. БП) — вот в чем вопрос".





"Назарбаев крутой", - пишет канал "ОПЕР Слил", пока юзеры гадают о причинах такого шага и делают самые скептические прогнозы о будущем страны и строят конспирологические теории на сей счет.





Канал "НеВротик" предлагает виртуальной общественности не спешить с выводами: "Назарбаев устал и уходит. Ух ты ж. Это то, что надо понять и обдумать. А потом уже излагать версии и умозаключения".





"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия. Пошла жара в Центральную Азию", - пишет пессимистический прогноз "Daily War".





Реакция в целом сводится к реплике, которой поделился канал "КАШИН": "Ааааааа Назарбаев!!!"





Напомним, незадолго до своей отставки, в конце февраля Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана.





По его словам, социально-экономическая ситуация в стране в предыдущие годы была стабильной, однако для нынешнего времени предпринятые меры для улучшения жизни казахстанцев уже являются недостаточными.