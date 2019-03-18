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Беларуса четыре месяца будут готовить к полету на Луну

19.03.2019 16:49 — Разное | KYKY  
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Институт медико-биологических проблем РАН запустил эксперимент SIRIUS-19 – имитацию полета на Луну. В нем примет участие беларус Даниил Дубарь, пишет Interfax.

Об эксперименте

Эксперимент проходит в Москве, он продлится четыре месяца. Как заявлено на официальном сайте, его цель – оценить, как длительная изоляция человека в гермообъекте повлияет на его психологическое состояние. Благодаря SIRIUS-19 ученые также планируют получить опыт и составить научную базу, чтобы использовать их в дальнейшем освоении космоса.

SIRIUS-19 имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны. Например, участники будут искать место для приземления, отрабатывать высадку на Луну, а четверо из шести членов экипажа проведут операции на поверхности. В общей сложности они выполнят около 80 экспериментов. 

Отметим, что первый такой эксперимент организовали в ноябре 2017 года. Он продолжался 17 дней. Экипаж провел тогда более 60 экспериментов, в том числе управлял лунным ровером. Когда SIRIUS-19 подойдет к концу, ученые приступят к следующему проекту – восьмимесячному исследованию, а потом – к годовому. 

 
 
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Институт медико-биологических проблем РАН запустил эксперимент SIRIUS-19 – имитацию полета на Луну. В нем примет участие беларус Даниил Дубарь, пишет Interfax. Об...
 
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