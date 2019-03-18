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Беларуса четыре месяца будут готовить к полету на Луну
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Институт медико-биологических проблем РАН запустил эксперимент SIRIUS-19 – имитацию полета на Луну. В нем примет участие беларус Даниил Дубарь,
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Институт медико-биологических проблем РАН запустил эксперимент SIRIUS-19 – имитацию полета на Луну. В нем примет участие беларус Даниил Дубарь, пишет Interfax. Об...
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