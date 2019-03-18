«Брат разбил зеркало в кафе, а на него завели дело и могут посадить на 3 года». Что посоветует адвокат

К нам в редакцию обратилась читательница, брат которой попал в неприятную ситуацию. Сидя с компанией друзей в кафе, он оказался в центре конфликта с группой мужчин, отдыхающих за соседним столиком. Во время потасовки молодой человек разбил зеркало. Неожиданно дело приняло серьезный оборот: на героя истории заведено уголовное дело и ему угрожает реальный срок. Что можно предпринять, рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

— Нуждаемся в помощи. Мой брат отдыхал с друзьями в загородном кафе. Отмечали чей-то день рождения. Спиртное текло рекой, но брат мой по состоянию своего здоровья не пьет вообще, он в компании вечный трезвый водитель. Друзья его — да, они отдыхают по полной, вопросов нет.

За соседним столом отдыхала другая компания. В разгар праздника, как это часто бывает у ребят, этим мужчинам показалось, что кто-то из компании моего брата не так на них посмотрел. Подошли разобраться и поговорить. Брат мой говорит, что драки никакой не было. Просто все стали друг друга сдерживать, ну вы понимаете, из серии "пусти, я его сейчас порву".



Фото: mamedsat.com.ua

В разгар всего этого действия мой брат встал из-за стола и как самый трезвый пытался всех успокоить. В итоге оказался в самом центре событий. Он даже не понял, как все дальше произошло. Скорее всего, его несильно толкнули, но людей много было, места мало, он не скоординировался и стал падать. В падении он зацепил и разбил зеркало.

Пошел сыр-бор, собрались сотрудники этого кафе. Короче, во всей этой неразберихе, несмотря на то, что мой брат не отказывался заплатить за это чертово зеркало, кто-то из сотрудников кафе вызвал милицию. Мы потом выяснили зачем: они не решились звонить ночью начальству, но и просто так все тоже оставлять побоялись, решили подстраховаться. Подстраховались.

На выходе всей это замечательной истории мы имеем то, что на моего брата завели дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса, по которой могут посадить на 3 года. Причем он уже давно и за зеркало заплатил, и еще сверх этого дал.

Из кафе свой вызов отозвать как-то хотели, но им не разрешили. Брат следователю все пороги обил. Тот потом все-таки посоветовал попробовать помириться — вроде есть какая-то специальная процедура для этого. Подсказал, что сделать. Мы так поняли, что после этого дело закроют. В кафе с радостью пошли навстречу, написали письмо, что никаких претензий по этой ситуации нет и что они просят не привлекать моего брата. Но письма этого оказалось мало. Следователь стал говорить моему брату, что без его признания про прекращение дела и речи быть не может. Но как же ему признаваться в том, чего он не делал?

Мы в полном непонимании, что делать дальше, помогите!

Комментарий адвоката:

— Прежде всего нужно учитывать, что вызов правоохранительных органов не только был зарегистрирован в едином государственном банке данных о совершенных правонарушениях, но и получил развитие в виде возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Это значит, что орган, ведущий уголовный процесс, усмотрел в действиях вашего брата достаточные данные, указывающие на признаки соответствующего преступления. Более того, были найдены основания для придания вашему брату статуса подозреваемого, а с учетом нахождения дела в производстве у следователя, то, возможно, уже и статуса обвиняемого. В связи с этим отозвать, как вы указываете, свой вызов юридическое лицо, которому был причинен вред, не может.

По поводу предпринимаемых вашим братом попыток прекратить производство по делу в связи с примирением с потерпевшим нужно пояснить следующее.

Обратите внимание: в соответствии со ст. 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь), лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред.

Справочно: санкция ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Что это значит: учитывая требования ч.3 ст. 12 УК Республики Беларусь, вменяемое вашему брату в вину преступление относится к категории менее тяжких.

Из письма ясно, что часть условий, необходимых для прекращения производства по делу в связи с примирением с потерпевшим, выполнена.

А именно: как вы указываете, ваш брат загладил причиненный материальный вред и достиг примирения с представителями юридического лица, которому этот вред был причинен.



Фото: million-wallpapers.com

Однако проблема в том, что в случае вашего брата прекращение производства по делу на данном основании невозможно.

Важно: исходя из смысла ч.1 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь) потерпевшим может быть только физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, имущественный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его потерпевшим.

В результате сопоставления приведенной выше нормы, а также требований ст. 89 УК Республики Беларусь, очевидно, что примирение, следствием которого является прекращение производства по делу, возможно только с физическим лицом.

Ваш брат, в свою очередь, причинил вред юридическому лицу. В связи с этим правовые основания для освобождения его от уголовной ответственности на основании ст. 89 УК Республики Беларусь отсутствуют. Рассчитывать на подобное развитие событий неразумно.

В письме вы указываете, что вашему брату рекомендуют признать свою вину.

По этому поводу нужно знать следующее: для прекращения производства по делу за примирением с потерпевшим, действительно, требуется полное признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины в содеянном.

Однако эта ситуация может обернуться против вашего брата. Признав себя виновным в действиях, которых он не совершал, он таким образом фактически исключит для себя возможность впоследствии изменить позицию, отказаться от сделанного признания, поскольку не сможет привести веских доводов, по которым оговорил себя.

Учитывайте, что, как показывает практика, суды не относят к веским доводам стремление избежать уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Таким образом (исходя из вашего письма), высока вероятность того, что предпринимаемые вашим братом попытки избежать уголовной ответственности путем примирения с потерпевшим в конечном итоге окажутся безрезультатными. При этом ваш брат может навредить, признав свою вину в том, чего в действительности, как вы указываете в своем обращении, он не совершал. В связи с чем рекомендую ему продумать иную стратегию защиты против выдвинутого подозрения (обвинения).

Мой личный совет: дать вам однозначную рекомендацию относительно дальнейших действий не представляется возможным в силу нехватки информации, имеющей ключевое значение в данном случае.

Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что в качестве возможных вариантов защиты стоит продумать возможность прекращения уголовного дела или переквалификации действий вашего брата с ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь на иной состав в связи с отсутствием в них обязательных признаков вменяемого ему в вину преступления.

Важно: для наступления ответственности по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство) очевидно недостаточно уничтожения или повреждения чужого имущества. Диспозиция требует, чтобы подобное уничтожение или повреждение имущества сопровождало иные умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу.

Следует знать: в соответствии с п. 16 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 24.03.2005 года № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве», судам необходимо отграничивать хулиганство от других преступлений в зависимости от содержания и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершенных им действий.

Так, умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершение иных действий, внешне сходных с хулиганством, если они имели место в семье, в жилище, в отношении родственников, знакомых и были вызваны личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т.п., не могут быть квалифицированы как хулиганство при условии, что они не были сопряжены с заведомым для виновного грубым нарушением общественного порядка и выражением явного неуважения к обществу.

При этом если факт причинения вашим братом вреда чужому имуществу является бесспорным, то наличие в его действиях иных обязательных признаков хулиганства вызывает сомнения.

Следует также отметить, что для построения защиты, направленной на переквалификацию действий вашего брата, например, на умышленное уничтожение или повреждение имущества, следует знать размер причиненного вреда, поскольку ответ на данный вопрос в сложившейся ситуации также играет ключевое значение.

В равной степени важно владеть информацией о собранных по делу доказательствах и о тех обстоятельствах, которые на их основании могут быть установлены.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. Кроме того, в случае необходимости подготовит письменные документы: заявления, ходатайства, запросы и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело на стадии предварительного расследования и в ходе рассмотрения его по существу судом первой инстанции, а также выступать в качестве защитника в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.