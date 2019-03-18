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РФ в январе увеличила импорт молочной продукции на 11% - Союзмолоко

19.03.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Россия в январе этого года увеличила импорт молочной продукции на 11% по сравнению с январем 2018 года, сообщает национальный союз производителей молока Союзмолоко.

Январские объемы импорта сухого цельного молока, сливочного масла и сыров оказались рекордными по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Согласно сообщению, было ввезено 5 тыс. тонн сухого цельного молока, 9,1 тыс. тонн масла и 18,2 тыс. тонн сыров.

Рост обеспечили поставки из стран дальнего зарубежья, которые увеличились на 81%, прежде всего из Турции, Аргентины и Уругвая. В результате Турция снова заняла пятую позицию в рейтинге крупнейших внешних поставщиков молочной продукции.

В то же время доля Беларуси в январском импорте снизилась до 72%.

По данным Росстата, в 2018 году импорт молочной продукции в натуральном выражении снизился на 20% по сравнению с 2017 годом. Основной причиной стало введение временных ограничений для ряда белорусских предприятий, поясняет Союзмолоко.

Произошло также сокращение импорта из стран дальнего зарубежья. В результате в 2018 году импорт составил около 5,7 млн тонн в пересчете на молоко на сумму $2,282 млрд. "Это минимальный объем за последние 15 лет", - подчеркнул генеральный директор союза Артем Белов, процитированный в сообщении.

Основным поставщиком в 2018 году была Беларусь, на долю которой пришлось 81% поставок. По 3% составили доли Уругвая, Аргентины, Новой Зеландии. Импорт из Казахстана составил 2%. Россия в основном импортирует сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки.

 
 
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Россия в январе этого года увеличила импорт молочной продукции на 11% по сравнению с январем 2018 года, сообщает национальный союз производителей молока Союзмолоко....
 
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