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Оптовые цены на нефтепродукты увеличиваются в Беларуси вслед за ростом акцизов

19.03.2019 17:45 — Разное | Интерфакс  
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Оптовые цены на автомобильное топливо увеличиваются в Беларуси с 20 марта, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо согласно указу президента N102 "Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары" с 20 марта 2019 года увеличиваются оптовые цены на автомобильное топливо", - говорится в сообщении на сайте концерна.

Согласно новым прейскурантам, увеличение составит Br40 на 1 тонну. Так, цена реализации бензина АИ-92-К5-Евро составит (на условиях франко-станция назначения без НДС) Br1 тыс. 495,67 за тонну,  АИ-98-К5-Евро - Br1 тыс. 656,04 за тонну.

"В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов – стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения", - отметили в концерне.

Как сообщалось, указом N102 ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит Br475,08 за тонну (ранее на 2019 год была утверждена в размере Br435,08, в 2018 году составляла Br580,11), класса 5 - Br292,59 (Br252,59 и Br336,79 соответственно).

Акциз на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, утвержден в размере Br227,05 за тонну (Br187,05 и Br249,4), на дизельное топливо класса 5 - Br178,33 за тонну (Br138,33 и Br184,44 соответственно).

Ставки акцизов действуют по 31 декабря 2019 года.

Ранее правительство Беларуси предусматривало снижение акцизов на автомобильное топливо в качестве меры финансовой поддержки белорусских НПЗ в условиях реализуемого в России "налогового маневра" и альтернативы повышению розничных цен на внутреннем рынке.

С начала текущего года цены на топливо в Беларуси повышались четыре раза (на 1 копейку), в последний раз это произошло 17 марта.

Между тем в "Белнефтехиме" отмечали, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

В прошлом году топливо в Беларуси дорожало 27 раз, за год цены выросли почти на 19%.

 
 
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Оптовые цены на автомобильное топливо увеличиваются в Беларуси с 20 марта, сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим". "В связи с увеличением ставок акцизов на...
 
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