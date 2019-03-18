Минпромторг РФ предлагает проработать вопрос замещения двигателей, устанавливаемых на карьерные самосвалы "БелАЗ", заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совместной коллегии с Минпромторгом Беларуси во вторник.

"Мы также видим потенциал в замещении двигателей, используемых при производстве карьерных самосвалов "БелАЗ", двигателями, которые производит компания "Синара". Отдельно этот вопрос имеет смысл проработать", - сказал глава Минпромторга РФ.

Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ) и ОАО "БелАЗ" в 2014 г. подписали соглашение о реализации совместной программы по применению нового двигателя V12ДМ-185 на карьерных самосвалах марки "БелАЗ". Речь идет о сериях "БелАЗ"-7530 и 7531 грузоподъемностью 200-240 тонн. Разработкой нового двигателя занимался Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в СТМ).

В апреле 2018 г. УДМЗ поставил "БелАЗу" первый дизель-генератор с двенадцатицилиндровым двигателем 12ДМ-185. Новый двигатель был установлен на карьерный самосвал БелАЗ-7531 грузоподъемностью до 240 тонн. В сентябре 2018 г. сообщалось, что УДМЗ в 2019 г. планирует выпустить первую серийную партию дизельных двигателей для дизель-генераторных установок на базе 12-цилиндровых и 6-цилиндровых модификаций ДМ-185. При этом также сообщалось, что потребность ОАО "БелАЗ" в высокотехнологичных дизельных двигателях, по предварительным прогнозам, к 2021 году возрастет до 1 тыс. штук в год.