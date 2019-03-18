Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке





Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем выступлении перед народом объявил о решении уйти в отставку. Политик находился на посту главы государства c 1990 года.

"Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, который Назарбаев подписал в ходе обращения к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов, передает ТАСС .

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев в своем обращении.

"В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", - отметил политик

При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана.

По его словам, назначенному и.о. президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление страной.