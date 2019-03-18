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Директива качества

19.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Директива качества

Новые станции обезжелезивания, ликвидация мини-полигонов — что ожидать от реализации положений Директивы №7, каковы перспективные направления работы жилищно-коммунальной отраcли, беседуем с директором Вороновского РУП ЖКХ Валерием Михайловичем Желудевичем.

— Одним из пунктов Директивы №7 является обеспечение перекладки тепловых сетей ежегодно в объеме не менее 4% от их протяженности. Как обстоят дела в нашем районе?

— Для нас этот вопрос уже не актуален. Наше предприятие обслуживает 30,5 км теплосетей, 100-процентная их замена на ПЭТ-трубы завершена в минувшем году. Надо сказать, мы вторые в области справились с этим заданием. Думаю, что вопрос закрыт лет на 30. Если говорить о теплопотере, то за последние годы мы сократили ее с 15% до 11%. На первый взгляд, небольшие изменения, но в денежном выражении экономия бюджетных средств в год составляет 147 тысяч рублей. Сейчас мы переключились на обновление котельных: меняем оборудование, переводим на автоматический режим управления. После модернизации не вызывают тревоги котельные в Вороново и Радуни. За средства предприятия обновление прошло еще на четырех из десяти сельских котельных. Думаю, в 2020 году на оставшихся теплоисточниках также будут установлены котлы на МВТ. К слову, на сегодняшний день для теплоснабжения мы используем лишь 5% газа, а это весомая экономия для бюджета.

— Валерий Михайлович, какова протяженность сетей водоснабжения в районе, нормативный срок эксплуатации которых истек? Реально ли выполнить задание по их ежегодной замене в объеме не менее 3%?

— Мы заинтересованы в этом, ведь от нас требуется качество предоставляемых услуг. Обеспеченность водоснабжением в районе составляет 75,3%. На обслуживании у нас 114,5 км сетей водоснабжения, у 58 км из них истек срок службы. Планомерная замена позволит сократить потери, число аварий, а значит, потребитель будет доволен. Однако все, безусловно, зависит от финансирования.

— По-прежнему актуален для некоторых населенных пунктов Вороновщины вопрос качества воды. Поставлена задача к 2025 году обеспечить всех потребителей качественной питьевой водой.

— В районе построено шесть станций обезжелезивания. В нынешнем году еще три станции — в Беняконях, Мисевичах и Переганцах — включены в областную инвестиционную программу, на это выделено 60 тысяч рублей. В процессе разработки проекты строительства подобных объектов в Дотишках, Клайшах и Наче. Если не будет сбоев в финансировании, к 2020 году проблема качества питьевого водоснабжения будет решена полностью.

— А какие планы на счет системы водоотведения?

— На сегодняшний день самым важным пунктом является реконструкция очистных сооружений в г.п. Вороново. Проект изготовлен, проходит экспертизу.

— Главой государства поручено определить порядок планирования и финансирования расходов по оказанию населению услуг бань и душевых. Как Вы прокомментируйте нынешнюю обстановку?

— В 2016 году отменены нормативы субсидирования. Оказывая услуги по помывке населения, предприятие несет социальную нагрузку. За три года это принесло предприятию убытки в размере 152 тысячи рублей. Поэтому возможный пересмотр финансирования этих расходов обнадеживает, как и то, что обращено внимание на финансирование передаваемых на баланс ЖКХ объектов. Надеемся, Директива урегулирует порядок их передачи.

Директива качества

— В документе говорится о том, что должны быть разработаны механизмы стимулирования граждан к участию в энергоэффективных мероприятиях в жилищном фонде и снижению его теплопотребления.

— Полностью согласен. Капитальный ремонт жилфонда мы проводим согласно графику. Включение в перечень работ по тепловой модернизации конструкционных элементов зданий происходит после специальных обследований теплопотерь. В ситуации, когда, по мнению граждан, необходимо утеплить не элементы здания, а целиком дом, делается это за их счет. Вложив деньги в тепловую модернизацию своего дома, они станут платить за отопление меньше.

— Директива направлена и на сoвершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отхoдами. Слышала, что в районе будут закрыты некоторые полигоны…

—  Да, эта практика повсеместная. Уже есть решение райисполкома о закрытии в районе 14 полигонов для твердых бытовых отходов. В связи с этим необходима дополнительная закупка трех мусоровозов и мусорных контейнеров, а также оборудование площадок для них. Будет пересмотрен график вывоза мусора.

Если обобщить вышесказанное, то комплекcное решение поставленных задач, конечно, позвoлит выйти на качественно новый уровень предоcтавления жилищно-коммунальных услуг, создаст уcловия для повышения эффективности работы предприятия.

— Валерий Михайлович, спасибо за беседу и успехов вашему коллективу.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Новые станции обезжелезивания, ликвидация мини-полигонов — что ожидать от реализации положений Директивы №7, каковы перспективные направления работы...
 
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