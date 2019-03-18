ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21 марта — Единый день информирования

19.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

21 марта — Единый день информирования

по темам: «Конституция Республики Беларусь: для  людей и во имя будущего страны» (к 25-летию Основного Закона белорусского государства); «Развитие строительной отрасли Республики Беларусь»; «О принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь. Ответственность за нарушение законодательства в сфере наркоконтроля».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовыми коллективами ДУ «Вороновское предприятие мелиоративных систем», Вороновского РОЧС (9.00, зал заседаний ДУ «Вороновское ПМС»). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами: ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» (11.00, зал заседаний ГУ «РПБ «Гайтюнишки»); ГУО «Радунская средняя школа» (15.00, актовый зал ГУО «Радунская СШ»); ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», ГУК «Вороновская районная библиотека», ГУО «Вороновская детская школа искусств» (12.00, актовый зал ГУО «Вороновская ДШИ»); УО «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» (11.00, актовый зал колледжа).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Жирмунского сельсовета» (15.00, актовый зал ГУО «Жирмунская средняя школа»).

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
по темам: «Конституция Республики Беларусь: для  людей и во имя будущего страны» (к 25-летию Основного Закона белорусского государства); «Развитие строительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое могилевчан задержаны за рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика