21 марта — Единый день информирования

по темам: «Конституция Республики Беларусь: для людей и во имя будущего страны» (к 25-летию Основного Закона белорусского государства); «Развитие строительной отрасли Республики Беларусь»; «О принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь. Ответственность за нарушение законодательства в сфере наркоконтроля».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовыми коллективами ДУ «Вороновское предприятие мелиоративных систем», Вороновского РОЧС (9.00, зал заседаний ДУ «Вороновское ПМС»). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами: ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» (11.00, зал заседаний ГУ «РПБ «Гайтюнишки»); ГУО «Радунская средняя школа» (15.00, актовый зал ГУО «Радунская СШ»); ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества», ГУК «Вороновская районная библиотека», ГУО «Вороновская детская школа искусств» (12.00, актовый зал ГУО «Вороновская ДШИ»); УО «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» (11.00, актовый зал колледжа).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Жирмунского сельсовета» (15.00, актовый зал ГУО «Жирмунская средняя школа»).