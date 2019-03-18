ОффТОП: Котики на большом экране (ВИДЕО)

Видеоролики с пушистыми питомцами обычно пользуются популярностью в интернете, теперь "котикоманы" смогут насладиться полнометражным фильмом.

Премьера фильма, составленного из вирусных роликов про котов, состоялась в США. На первый особый "котиковый" показ, который прошел в штате Висконсин, билеты были раскуплены задолго до мероприятия, а пять сеансов полнометражного кинофильма в одном из кинотеатров Детройта собрали более 37 тысяч долларов.

Фильм, основанный на вирусных видео про этих животных, снял Режиссер Уилл Брэйден. Он признался, никогда не намеревался идти "в этом направлении" и удивлен успеху. Ему помог случай, и, как ни странно, лень: в 2006 году, будучи студентом Института кино, Брэйден затянул со сдачей порученного видео, и в последний момент с отчаяния решил снять своего домашнего любимца. В итоге ролик получил высокую оценку, кот – свою страничке в соцсетях, а все видео режиссера набирают миллионы просмотров за несколько дней.

Планируется, что кино о котиках будет показана более чем в 200 кинотеатрах по всей территории США. Часть выручки от продажи билетов будет направлена на пожертвования кошачьим приютам.