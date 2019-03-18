|
В Толочинском районе перевернулась фура: водителя ослепил свет фар встречной машины
ДТП произошло в половине девятого вечера 17 марта в Толочинском районе. Volvo с полуприцепом съехал в кювет и перевернулся,
Водитель большегруза рассказал что, на 88-м километре дороги Витебск — Сенно — Толочин его ослепил свет фар встречного автомобиля, из-за чего он потерял управление, и фура перевернулась.
Водитель не пострадал. Он сам выбрался из салона и вызвал ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель не пострадал. Он сам выбрался из салона и вызвал ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)