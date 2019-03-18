За 2018 год показатель по энергосбережению выполнен

Это было констатировано на заседании исполнительного комитета. Обеспечено выполнение задания по целевому показателю всеми организациями района.

Приоритетными направлениями энергосбережения реализованными в прошлом году на территории района являлись:

— замена неэкономичных котлов с низким КПД на более эффективные (условный экономический эффект – 36 тут);

— внедрение энергоэффективных осветительных устройств, в том числе светодиодных (экономия – 56,3 тут). В 2018 году УКП «Жилкомхоз» установлено 150 светодиодных светильников наружного освещения;

— оптимизация теплоснабжения (экономия – 42,7 тут) и другие.

В результате реализации Хотимским УКП «Жилкомхоз» плана мероприятий по снижению расхода тепловой энергии на ее транспортировку в тепловых сетях в 2018 году расход снижен на 1,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чтобы выполнить задание по энергосбережению в текущем году также запланирован ряд мероприятий. Так, в районе будет продолжена работа в рамках проекта «Использование экологически безопасных альтернативных технологий, как способ снижения энергозависимости». Планируется установить 95 светодиодных осветительных устройств наружного освещения и 10 систем освещения на солнечных батареях на территории Беседовичского сельского Совета депутатов. Финансирование для внедрения мероприятия также будет выделено из программы малых грантов Глобального экологического фонда в сумме 47,5 тыс. долларов США.

В 2019 году продолжается работа по подготовке до проектной документации по объекту «Строительство котельной, работающей на местных видах топлива, в г.п. Хотимске с передачей нагрузок от двух не эффективных котельных, использующих в качестве топлива природный газ», финансирование которого будет осуществлено за счет средств займов Международного банка реконструкции и развития. Данный проект предусматривает получение экономии денежных средств в сумме 526,2 тыс. руб., себестоимости выработанной тепловой энергии на уровне 62,8 руб./Гкал, подачу горячей воды в 32 многоквартирных жилых дома райцентра. Планируется начало работ по проекту в 2020 году. Кроме того, Хотимским УКП «Жилкомхоз» будут выполнены работы по модернизации котельной «Березки ФАП» с установкой электрокотлов.

Результатом работы по энергосбережению в 2019 году в районе должно стать выполнение:

— целевого показателя энергосбережения на уровне минус 5,7 %, для чего необходимо обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме не менее 405 тут;

— доли местных видов топлива в котельно-печном топливе на уровне 72,6 %, в том числе доле возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе на уровне 59,7%.

При обсуждении вопроса, председатель райисполкома обратил внимание на необходимость уже сегодня работать с жителями Хотимска по вопросу подключения к горячему водоснабжению. “Мы планируем строительство новой котельной, которая в летнее время будет обеспечивать жителей райцентра горячей водой. Но уже сегодня нужно говорить с населением, давать разъяснения о том, как и что планируется. Законодательство предусматривает, что разводка должна выполняться за счет жильцов, а они об этом знают”, — поставил задачу глава района. Кроме того, Дмитрий Рубан поручил проработать вопрос о подключении в перспективе к централизованному горячему водоснабжению социальных объектов – школ, детских садов.

Также на заседании был затронут вопрос о навесах для местных видов топлива. Как показал анализ дров, те из них, что находятся под навесом имеют влажность, не превышающую норму. В то время, как лежащие под открытом небом, превышающую. Не нужно быть энергетиком, чтобы понять от каких большая теплоотдача. Задачу по строительству не хватающих навесов (а это на котельных предприятий АПК) предстоит решить в текущем году.

Принимавший участие в заседании исполкома, председатель комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Сергей Криволап обратил внимание на тему использования электрокотлов для отопления индивидуальных жилых домов, что, учитывая сроки введения в эксплуатацию Белорусской АЭС, очень актуально. Сергей Николаевич напомнил и об экологичности электроэнергии. Кстати, в перспективе многоквартирные дома будут проектироваться в нашей стране уже с электроплитами вместо газовых.

Целевой показатель по энергосбережению в целом по району за минувший год выполнен:

на уровне минус 4,5%

при задании минус 3,9%

Получена экономия топливно-энергетических ресурсов от внедренных мероприятий в объеме:

303,2 тонны условного топлива

при задании 264 тонны условного топлива

В рамках реализации Плана деятельности Хотимского района на 2018 год по выполнению целевых показателей за 2018 год внедрено:

31 энергосберегающее мероприятие

при плане 22 мероприятия

Анна МАВИЧ