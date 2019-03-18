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23 марта в Могилёвской области объявляется субботник
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
В рамках, объявленного в регионе, а также на территории Хотимского района, месячника по благоустройству и наведению порядка на земле, жителей Хотимского района приглашают присоединиться 23 марта к общеобластному субботнику.
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В рамках, объявленного в регионе, а также на территории Хотимского района, месячника по благоустройству и наведению порядка на земле, жителей Хотимского района...
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