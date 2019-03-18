23 марта в Могилёвской области объявляется субботник

В рамках, объявленного в регионе, а также на территории Хотимского района, месячника по благоустройству и наведению порядка на земле, жителей Хотимского района приглашают присоединиться 23 марта к общеобластному субботнику.

В этот день собственники административных зданий и сооружений, домовладельцы частных домов, жители многоквартирных, депутаты всех уровней, в том числе представители органов территориального общественного самоуправления, могут выйти для уборки “зимнего” мусора и работ по благоустройству территорий.

«Чистота – залог здоровья!» — это высказывание мы помним еще с детского сада. Если чисто и уютно будет в родном городе или деревне, значит, жить в нем будет — комфортно и здорово!

Будем беречь малую родину, создавать уют себе и окружающим!

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