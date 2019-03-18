В Бешенковичском районе велосипедистка получила травмы, ударившись об автобус и упав на дорогу

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки и автобуса произошло днем 18 марта на улице Романова в Бешенковичах, сообщает ГАИ региона.

Водитель автобуса «МАЗ» обгонял велосипедистку, которая ехала в попутном направлении по краю проезжей части. В этот момент она не справилась с управлением велосипеда, ударилась о правый борт автобуса, а затем упала на дорогу.

53-летняя женщина получила травмы, она находится в хирургическом отделении больницы.

ГАИ проводит проверку.