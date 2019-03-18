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В Бешенковичском районе велосипедистка получила травмы, ударившись об автобус и упав на дорогу
Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки и автобуса произошло днем 18 марта на улице Романова в Бешенковичах,
Водитель автобуса «МАЗ» обгонял велосипедистку, которая ехала в попутном направлении по краю проезжей части. В этот момент она не справилась с управлением велосипеда, ударилась о правый борт автобуса, а затем упала на дорогу.
53-летняя женщина получила травмы, она находится в хирургическом отделении больницы.
ГАИ проводит проверку.
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Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистки и автобуса произошло днем 18 марта на улице Романова в Бешенковичах.
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