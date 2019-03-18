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13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте
19.03.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
В прошедшее воскресение в центре молодёжного творчества г. Бреста прошёл 13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья».
В турнире приняли участие 29 семей юных шахматистов центра. Команда состояла из трёх человек: учащийся центра и 2 члена его семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, братики или сестрички).
Турнир проходил по швейцарской системе: 5 туров в двух возрастных группах 2009года рождения и младше и 2008 года рождения и старше.
В младшей группе победителями и призёрами стали: семья Лиманских (I место), семья Полищук (II место), семья Смирновых (III место). В старшей возрастной группе: семья Панасюк (I место), семья Ненартович (II место), семья Таруц (III место).
Победители и призёры турнира были награждены дипломами Брестского государственного областного центра молодёжного творчества, тортами.
Каждый участник шахматного турнира на память получил памятные сувениры мебельной фабрики «Анрекс». Праздник украсили номера, подготовленные учащимися отдела художественного творчества.
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В прошедшее воскресение в центре молодёжного творчества г. Бреста прошёл 13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья». В турнире...
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