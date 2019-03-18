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13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

19.03.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В прошедшее воскресение в центре молодёжного творчества г. Бреста прошёл 13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64470.php

13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

В турнире приняли участие 29 семей юных шахматистов центра. Команда состояла из трёх человек: учащийся центра и 2 члена его семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, братики или сестрички).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64470.php

13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

Турнир проходил по швейцарской системе: 5 туров в двух возрастных группах 2009года рождения и младше и 2008 года рождения и старше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64470.php

13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

В младшей группе победителями и призёрами стали: семья Лиманских (I место), семья Полищук (II место), семья Смирновых (III место). В старшей возрастной группе: семья Панасюк (I место), семья Ненартович (II место), семья Таруц (III место).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64470.php

13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

Победители и призёры турнира были награждены дипломами Брестского государственного областного центра молодёжного творчества, тортами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64470.php

13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья» состоялся в Бресте

Каждый участник шахматного турнира на память получил памятные сувениры мебельной фабрики «Анрекс». Праздник украсили номера, подготовленные учащимися отдела художественного творчества.

 
Теги: Брест
 
 
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  В прошедшее воскресение в центре молодёжного творчества г. Бреста прошёл 13-й традиционный шахматный турнир «Папа, мама и я – шахматная семья». В турнире...
 
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