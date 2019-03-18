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Житель Ганцевичей пытался уехать в Россию по чужому паспорту, утерянному 10 лет назад
19.03.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков возбуждено в отношении жителя Ганцевичей 1974 года рождения.
Гражданин бывает на сезонных заработках в России, и в один из своих приездов домой попал в криминальную историю. У него истек срок действия паспорта. В этот период он должен был ехать на работу в Санкт-Петербург и не мог купить билет по своему документу. Несчастьем ганцевчанин поделился со своим знакомым, который предложил ему чужой паспорт, утерянный 10 лет назад. Мужчина на сделку согласился. Билет был куплен, но злоумышленники не учли, что утерянные документы находятся на контроле в милиции. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
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Уголовное дело за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков возбуждено в отношении жителя Ганцевичей 1974...
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