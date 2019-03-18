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До 7 апреля будет перекрыт участок бульвара Космонавтов. Зато открыли выезд с Мицкевича
19.03.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
О запрещении движения по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Орджоникидзе до улицы Мицкевича до 7 апреля 2019 г.
По информации
По противоположной стороне бульвара будет организовано двухстороннее движение.
Остановка «Газоаппарат» для маршрутов №№ 3, 37, 37А, 38 переносится на ул. Орджоникидзе.
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О запрещении движения по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Орджоникидзе до улицы Мицкевича до 7 апреля 2019 г. По информации ГАИ г. Бреста, в связи с...
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