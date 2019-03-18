«Акт ввода привезли в скорую помощь». Домовладелец «отбился» от оплаты инженерных сетей

«Процедура повторного ввода нашего дома в эксплуатацию закончилась для меня в скорой помощи», — герой наших публикаций Сергей Ольшевский рассказал, как ему удалось «отбиться» от требований Столбцовского райисполкома возместить стоимость инженерных сетей на купленном с аукциона участке.

В конце прошлого года многие владельцы земельных участков, купленных с аукциона, столкнулись с проблемой ввода построенных домов в эксплуатацию. Исполкомы «выкатили» им внушительные суммы компенсации за инженерные сети, которые были построены за государственный счет согласно постановлению Совмина № 298 «О порядке возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку».



Фото Сергея Ольшевского

Сергею Ольшевскому предварительно насчитали 15 тысяч рублей к возмещению, однако после длительной переписки с разными инстанциями, выяснилось , что ничего ему платить не нужно, так как стоимость строительства коммуникаций была учтена в кадастровой стоимости земельного участка. Столбцовский суд вынес решение в пользу Сергея — обязал райисполком повторно провести процедуру приемки дома в эксплуатацию.

— Мы связались после суда с исполкомом, узнали, когда это можно будет сделать, — рассказывает Сергей. — В назначенный день на участок приехала комиссия, которая все осмотрела и обмеряла. Эту процедуру мы проходили уже в прошлом году и зачем они это делают опять мне было непонятно. Тогда акт ввода не подписали только из-за того, что в исполкоме вспомнили про постановление Совмина № 298 и решили истребовать с меня компенсацию за электросети. Но ведь уже разобрались — ничего платить мне не нужно. После всех замеров мне говорят — идите в сельсовет, пишите новое заявление на ввод в эксплуатацию. Зачем это делать и какой смысл был в этой комиссии? Я разнервничался, подпрыгнуло давление и уже из сельсовета жена меня отвезла в отделение «Скорой помощи» в Столбцах. Врачи мне сделали укол и дали таблеток, а я позвонил в райисполком — я был возмущен тем, что вместо того, чтобы поставить одну подпись, приходится проходить все заново. Ситуация ведь возникла не по моей вине — в разрешительной документации на строительство не слова не было о возмещении затрат.

Сергей рассказал, что в итоге акт ввода со всеми подписями ему привез зампред райисполкома.

— Прошло 4 месяца и мы ввели дом в эксплуатацию, получили свидетельство о государственной регистрации, но история еще не закончилась, — говорит Сергей. — Райисполком подал апелляционную жалобу на решение Столбцовского суда. После рассмотрения жалобы состоится судебное заседание о возмещении убытков, которые я понес в процессе восстановления нарушенных чиновниками прав.

В ходе последнего судебного заседания судья интересовался у сторон о возможности мирового соглашения. Сергей Ольшевский предложил райисполкому признать, что он нарушил его права и тогда сумма иска будет один рубль. Предложение Столбцовский РИК не поддержал.