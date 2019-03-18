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«Будет сложно»: главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука о Европейских играх

19.03.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Одним из 15 видов спорта, которые будут представленны на вторых Европейских играх в Минске летом-2019, значится стрельба из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены разыграют не только комплекты медалей, но и путевку на Олимпийские игры в Токио. Только победитель напрямую попадает на 32-е летние Игры.

Белорусская сборная по стрельбе из лука сегодня состоит из сплава опыта и молодости. В сборной остались гранды Антон Прилепов (обладатель бронзовой награды на первых Европейских играх) и Анна Марусова, но добавились юниоры. Помимо минского мультифорума у лучников в этом сезоне состоится и чемпионат мира, где так же будут разыграны путевки в Японию.

«Будет сложно»: главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука о Европейских играх

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Будет сложно, потому что очень много европейских стран, очень много спортсменов из европейских стран занимают лидирующие позиции в мире. С ними побороться будет достаточно тяжело. Мы приложим все усилия для того, чтобы хорошо выступить.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одним из 15 видов спорта, которые будут представленны на вторых Европейских играх в Минске летом-2019, значится стрельба из лука, сообщили в...
 
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