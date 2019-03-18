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Юрий Моисевич: Сейчас самое основное –дать возможность спортсменам перевести дыхание

19.03.2019 18:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма 19 марта подвели итог зимнего сезона в легкой атлетике. Чествовали чемпионов и их наставников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи на зимний период белорусские легкоатлеты не просто выполнили, а даже перевыполнили: награды чемпионата Европы, медали Кубка континента по метаниям.

Впереди напряженный летний сезон, в котором на одной из позиций вторые Европейские игры в Минске, чемпионат мира в Дохе и матчевая встреча в белорусской столице «Европа-США».

Юрий Моисевич: Сейчас самое основное –дать возможность спортсменам перевести дыхание

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Сейчас самое основное у нас – это дать возможность спортсменам перевести дыхание и начать второй этап весенне-летней подготовки, тоже очень ответственный. Это у нас будут выездные сборы, где-то, где потеплее, где есть возможность потренироваться с учетом природных условий.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма 19 марта подвели итог зимнего сезона в легкой атлетике. Чествовали чемпионов и их наставников, сообщили в...
 
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