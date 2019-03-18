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Монумент Дружбы в Гомельской области отремонтируют до конца июня

19.03.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Монумент Дружбы на границах Гомельской, Брянской и Черниговской областей будет отреставрирован. Знаковый для трех стран объект благоустроят по поручению Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент Дружбы в Гомельской области отремонтируют до конца июня

Кто вернёт лоск памятнику единства трёх народов? Рассказываем историю создания и запустения монумента Дружбы

Проектом реконструкции предусмотрен не только ремонт самого монумента, но и благоустройство прилегающей территории. Так, подходы к нему вымостят в стиле орнаментов трех славянских народов, проведут озеленение. Завершить весь процесс планируют до конца июня.

Монумент Дружбы в Гомельской области отремонтируют до конца июня

Светлана Кухоцковолец, главный архитектор Гомельской области:
Институтом «Гомельгражданпроект» разработан эскиз. Он находится в стадии утверждения. В ближайшее время будут сделаны данные работы для приведения его в должное состояние.

Монумент Дружбы в Гомельской области отремонтируют до конца июня

Монумент Дружбы, который получил в народе название «Три сестры», был воздвигнут в августе 1975-го – в год 30-летия Великой Победы, и явился результатом совместных усилий специалистов Беларуси, России и Украины. Проводимые здесь фестиваль «Славянское единство» и молодежный лагерь «Дружба» более 50 лет были местом притяжения десятков тысяч молодых людей.
 
 
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Новости Беларуси. Монумент Дружбы на границах Гомельской, Брянской и Черниговской областей будет отреставрирован. Знаковый для трех стран объект благоустроят по...
 
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