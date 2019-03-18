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«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

19.03.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, болезнь и мучительная смерть в полузамерзшем болоте. 19 марта исполнилось 75 лет со дня освобождения узников Озаричских лагерей смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

В память о жертвах этой трагедии у мемориального комплекса собрались сотни людей. Озаричи – один из самых бесчеловечных эпизодов Второй мировой войны. Белорусских женщин и детей, словно лабораторных крыс, нацисты использовали для заражения тифом солдат наступающей советской армии.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

По официальным данным всего за девять дней озаричского ада погибли 20 тысяч мирных жителей. Всего через лагеря смерти Озаричи, Дерть и Подосинник прошли до 50 тысяч человек.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти Озаричи:
Как сейчас стоит перед глазами этот штабель трупов. Метров 18-20, один на одном, высотой примерно – я пацан еще был – где-то до груди. Старики, женщины и в основном дети.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

Зинаида Хлебовец, руководитель музея памяти жертв лагеря смерти Озаричи:
Было доказано, что это целенаправленно было сделано. Естественно, что оно было направлено на уничтожение народа.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси

В отличие от других концлагерей, созданием Озаричских занимался вермахт, то есть действующая армия фашисткой Германии.

«Старики, женщины и в основном дети»: память жертв Озаричских лагерей смерти почтили в Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Ни газовых камер, ни крематория – только холод, болезнь и мучительная смерть в полузамерзшем болоте. 19 марта исполнилось 75 лет со дня...
 
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