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В лесу под Островцом обнаружили машину с телом таможенника
В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.
Юрий Грицкевич / nn.by
В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.
Как
Утром 9 марта, как рассказал родственник, Грицкевич отвел сына в школу и после этого пропал. 11 марта его нашли в собственном автомобиле. К выхлопной трубе машины был прикручен шланг от пылесоса, который вел в салон.
Причины поступка неизвестны. Родственники говорят, что проблем в семье не было.
Жена таможенника от комментариев отказалась.
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В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.
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