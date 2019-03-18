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В лесу под Островцом обнаружили машину с телом таможенника

19.03.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.


Юрий Грицкевич / nn.by

В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.

Как пишет nn.by, погибший — 40-летний Юрий Грицкевич. Он работал начальником отдела таможенных операций и контроля таможенного поста на пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой.

Утром 9 марта, как рассказал родственник, Грицкевич отвел сына в школу и после этого пропал. 11 марта его нашли в собственном автомобиле. К выхлопной трубе машины был прикручен шланг от пылесоса, который вел в салон.

Причины поступка неизвестны. Родственники говорят, что проблем в семье не было.

Жена таможенника от комментариев отказалась.

 
 
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В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.
 
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