В лесу под Островцом обнаружили машину с телом таможенника





Юрий Грицкевич / nn.by





В Островецком районе, в лесу около деревни Михалишки, обнаружили машину, в которой находился мертвый мужчина. Тело было обнаружено 11 марта.





пишет nn.by, погибший — 40-летний Юрий Грицкевич. Он работал начальником отдела таможенных операций и контроля таможенного поста на пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой. Какnn.by, погибший — 40-летний Юрий Грицкевич. Он работал начальником отдела таможенных операций и контроля таможенного поста на пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой.





Утром 9 марта, как рассказал родственник, Грицкевич отвел сына в школу и после этого пропал. 11 марта его нашли в собственном автомобиле. К выхлопной трубе машины был прикручен шланг от пылесоса, который вел в салон.





Причины поступка неизвестны. Родственники говорят, что проблем в семье не было.





Жена таможенника от комментариев отказалась.