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Прибыль страховых компаний сократилась в несколько раз

19.03.2019 18:29 — Разное | Партизан  
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По данным, озвученным Министерством финансов, объем прибыли, полученной страховыми компаниями в период января-февраля в этом году составил всего 3,68 миллиона рублей.

Такой показатель более чем в 4 раза ниже результатов за аналогичный период прошлого года.

 

В прошлом году совокупный чистый доход страховых компаний составил около 14,99 миллионов рублей.

 

При этом наиболее серьезное падение доходов пережил «Белгосстрах», который является наиболее крупной компанией на белорусском рынке страхования. Доходы «Белгосстраха» по итогам января в прошлом году составили 4,55 миллиона, в то время как в этом году за аналогичный период этот показатель оказался на уровне 679 тысяч рублей.

 

Такое падение обусловлено положением домохозяйств белорусов. Средств на страхование граждане не имеют и экономят на этом.

 

 

 


 
 
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По данным, озвученным Министерством финансов, объем прибыли, полученной страховыми компаниями в период января-февраля в этом году составил всего 3,68 миллиона...
 
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