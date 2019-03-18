Прибыль страховых компаний сократилась в несколько раз

Такой показатель более чем в 4 раза ниже результатов за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году совокупный чистый доход страховых компаний составил около 14,99 миллионов рублей.

При этом наиболее серьезное падение доходов пережил «Белгосстрах», который является наиболее крупной компанией на белорусском рынке страхования. Доходы «Белгосстраха» по итогам января в прошлом году составили 4,55 миллиона, в то время как в этом году за аналогичный период этот показатель оказался на уровне 679 тысяч рублей.

Такое падение обусловлено положением домохозяйств белорусов. Средств на страхование граждане не имеют и экономят на этом.