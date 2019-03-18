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В Светлогорском районе в деревне Секеричи обнаружена авиабомба
Под Светлогорском нашли старую авиабомбу весом около 250 кг.
Днем 19 марта спасателям сообщили, что в Светлогорском районе в деревне Секеричи обнаружена авиабомба. Ее нашли коммунальники при разборке ветхого строения, сообщает МЧС.
Фото: МЧС
Речь идет, предположительно, об авиабомбе времен Великой Отечественной войны весом около 250 кг. Расстояние до жилых домов — около 50 метров. Эвакуация жителей не проводилась.
Место обнаружения огорожено и охраняется милицией, вызвана группа разминирования.
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Под Светлогорском нашли старую авиабомбу весом около 250 кг.
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