



Днем 19 марта спасателям сообщили, что в Светлогорском районе в деревне Секеричи обнаружена авиабомба. Ее нашли коммунальники при разборке ветхого строения, сообщает МЧС.









Фото: МЧС





Речь идет, предположительно, об авиабомбе времен Великой Отечественной войны весом около 250 кг. Расстояние до жилых домов — около 50 метров. Эвакуация жителей не проводилась.





Место обнаружения огорожено и охраняется милицией, вызвана группа разминирования.



