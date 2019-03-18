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Шушкевич об отставке Назарбаева: Достойный поступок

19.03.2019 18:03 — Разное | Партизан  
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Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева сложить президентские полномочия.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства. Выступая в эфире гостелеканалов с обращением к народу, он заявил, что принял непростое решение прекратить свои полномочия в качестве президента. 

Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.

В беседе с НСН экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, что считает решение Назарбаева достойным поступком.



«Для меня это очень большая неожиданность. Но, по логике вещей, это очень достойный поступок. Это высоко образованный человек. И то ему потребовалось много лет, чтобы понять, что нужно уступать дорогу тем, кто моложе, образованнее, тем, у кого есть перспектива. Что касается лично меня, то мне этот ход очень понравился», - отметил он.


«Я надеюсь, что никаких неприятных неожиданностей там не будет. Вот этим ходом он [Назарбаев] в моих глазах очень вырос», - добавил Шушкевич.


 
 
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Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева сложить президентские полномочия.
 
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