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Шушкевич об отставке Назарбаева: Достойный поступок
Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева сложить президентские полномочия.
Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.
В беседе с
«Для меня это очень большая неожиданность. Но, по логике вещей, это очень достойный поступок. Это высоко образованный человек. И то ему потребовалось много лет, чтобы понять, что нужно уступать дорогу тем, кто моложе, образованнее, тем, у кого есть перспектива. Что касается лично меня, то мне этот ход очень понравился», - отметил он.
«Я надеюсь, что никаких неприятных неожиданностей там не будет. Вот этим ходом он [Назарбаев] в моих глазах очень вырос», - добавил Шушкевич.
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Бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева сложить президентские полномочия.
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