Шушкевич об отставке Назарбаева: Достойный поступок

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства . Выступая в эфире гостелеканалов с обращением к народу, он заявил, что принял непростое решение прекратить свои полномочия в качестве президента. . Выступая в эфире гостелеканалов с обращением к народу, он заявил, что принял непростое решение прекратить свои полномочия в качестве президента.





Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.





НСН экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, что считает решение Назарбаева достойным поступком. В беседе сэкс-председатель Верховного Совета Беларусизаявил о том, что считает решение Назарбаева достойным поступком.













«Для меня это очень большая неожиданность. Но, по логике вещей, это очень достойный поступок. Это высоко образованный человек. И то ему потребовалось много лет, чтобы понять, что нужно уступать дорогу тем, кто моложе, образованнее, тем, у кого есть перспектива. Что касается лично меня, то мне этот ход очень понравился», - отметил он.









«Я надеюсь, что никаких неприятных неожиданностей там не будет. Вот этим ходом он [Назарбаев] в моих глазах очень вырос», - добавил Шушкевич.



