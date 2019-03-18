Перед заявлением об отставке Назарбаев поговорил с Путиным. О чем, неизвестно









ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев заявил о сложении своих полномочий. Об этомсообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.





"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", - сказал он.





"Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.









При этом он останется председателем Совета безопасности страны, председателем партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"), членом Конституционного совета.





Исполняющим обязанности президента Казахстана с 20 марта 2019 года будет председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев.