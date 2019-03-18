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Перед заявлением об отставке Назарбаев поговорил с Путиным. О чем, неизвестно

19.03.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается.



Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, были ли контакты двух лидеров перед тем, как Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.

"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", - сказал он. 

"Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.


При этом он останется председателем Совета безопасности страны, председателем партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"), членом Конституционного совета. 

Исполняющим обязанности президента Казахстана с 20 марта 2019 года будет председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не...
 
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