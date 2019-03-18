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Перед заявлением об отставке Назарбаев поговорил с Путиным. О чем, неизвестно
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не разглашается.
Об этом
"Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора", - сказал он.
"Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует", - добавил Песков.
При этом он останется председателем Совета безопасности страны, председателем партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"), членом Конституционного совета.
Исполняющим обязанности президента Казахстана с 20 марта 2019 года будет председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону во вторник днем с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, однако содержание этой беседы не...
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