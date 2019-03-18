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Ужас! Педофил в Могилеве шантажом заманил девочек к себе домой и изнасиловал
Кошмарный случай произошел в Могилевском гипермаркете.
Две девочки, гуляя по магазину, украли куклу. Это заметил находившийся рядом мужчина.
Он подошел к девочкам и, запугивая и шантажируя их, заставил пойти к себе домой, где совершил в отношении несовершеннолетних преступления против половой неприкосновенности.
Об этом рассказала "
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Кошмарный случай произошел в Могилевском гипермаркете.
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