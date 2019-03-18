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Устал и ушел. Назарбаев выполнил свое желание войти в историю победителем

19.03.2019 17:28 — Разное | Партизан  
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Правивший Казахстаном 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия. Но власть по-прежнему у него в руках.

Устал и ушел. Назарбаев выполнил свое желание войти в историю победителем
Последний действующий президент на Евразийском континенте, пришедший к власти еще при Советском Союзе, Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет, и к 2015 году — на последних выборах — официально получил 97,75% голосов. А в 2020 году, как полагалось, он пойдет на новые выборы.

Правда, уже в 2018 году люди начали что-то подозревать: Назарбаев «перепрошил» схему власти и усилил Совет Безопасности, встав в его главе и наделив эту должность полномочиями едва ли не большими, чем у главы государства.

К тому же, у Назарбаева есть президентская партия, которая чуть меньше чем полностью контролирует парламент. И все равно его уход 19 марта в 2019 году в 19 часов вечера (по местному времени - прим. БП) стал полной неожиданностью для всей страны.

Назарбаев ушел в прямом эфире во время обращения к нации.

В аппаратной телеканала «Хабар 24» забыли выключить звук, поэтому после первых слов Назарбаева об отставке за кадром раздался взволнованный вздох и вскрик «ё-мое!».

Президент Казахстана объявил о решении оставить свой пост, поскольку, по своим собственным словам, сделал все, чтобы страна оправилась от последствий распада СССР и вышла на мировую арену в качестве большого игрока.

При этом Назарбаев особо подчеркнул, что «до конца своих дней» останется у всех на виду — как раз таки как глава Совбеза. Своей основной задачей он при этом видит проведение будущих выборов так, чтобы его курс был продолжен. Пока же врио президента станет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, присягу он принесет утром 20 марта.


Задача перед Назарбаевым стоит нетривиальная, поскольку за 30 лет у власти он мастерски убрал с политической доски Казахстана все крупные фигуры, но при этом не оставил ни одного политика, которого в полной мере можно было бы назвать преемником.

В первом приближении самой очевидной фигурой на престол выглядит старшая дочь президента Дарига Назарбаева, которая является депутатом Сената, и ничего в принципе не мешает ей выдвинуться на ближайших выборах. 

Другой вопрос, что с именем Назарбаевой в последнее время периодически связаны несколько скандалов. Последний доклад правозащитников из «Евразийской демократической инициативы» был посвящен тому, что дочь президента могла выводить на счета в Австрии десятки миллионов долларов (сама Дарига его никак не комментировала). 

К тому же, у Дариги Назарбаевой мало непосредственно опыта управленца: она ни разу не была ни акимом (руководитель администрации в Казахстане — Ред.), ни спикером парламента.

Это, конечно, не так важно, если Нурсултан Назарбаев укажет на нее пальцем — особенно с учетом того, что де-факто он все равно остается с большим количеством полномочий и в статусе главы Совбеза может заблокировать любое президентское действие.

Но отсутствие альтернативы может сыграть и злую шутку с конструкцией назарбаевского режима.

Ушедший в отставку президент по-прежнему держит в своих руках все силовые структуры, а также наделил их полномочиями в любой непонятной ситуации включать режим информационной блокады в стране. 

Но даже среди силовиков есть как минимум равновеликие Назарбаевой фигуры — к примеру, глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Весь вопрос исключительно в том, придержит ли он свои амбиции (Масимов — бывший премьер-министр) ради сохранения всей конструкции.

Самое главное, что ситуация в Казахстане сейчас не так радужна, как расписал Назарбаев в своем прощальном обращении. Да, в стране есть столица Астана, которая напоминает то ли Дубай, то ли Париж, то ли все вместе — но в остальных городах растет социальное недовольство. 


Да и в Астане неспокойно: зимой во времянке сгорели пять девочек, чьи родители вынуждены были ночью уйти на работу, — и это привело к небывалому социальному взрыву и протестам по всей стране.

Дошло до того, что с требованием отставки Назарбаева женщины в регионах приходили даже в приемную президентской партии — неслыханная в последние годы дерзость.

Президент даже в спешке отправил в отставку правительство — впервые в истории — но и это не помогло, поскольку люди почувствовали слабость Лидера нации и только усилили свой нажим.

На мировой арене все достижения Назарбаева померкли перед убийством в 2018 году в центре Алматы призера Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена: стало очевидно, что при радужной витрине уровень внутреннего хаоса стал плохо контролируемым. 

К тому же, Назарбаев не решился убрать министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, чем навлек на себя еще большую критику. 

Обычные жители страны никогда не простят Назарбаеву Жанаозен: в 2011 году после многомесячной забастовки нефтяников на западе страны полицейские открыли огонь по демонстрантам, убив минимум 17 человек (неофициально список жертв увеличивают до сотни человек).

А главной ошибкой стала полнейшая зачистка оппозиции, которая сделала режим полностью закостенелым (все попытки выйти на улицы пресекались жестко — вплоть до задержания журналистов в 2016 году). 

Главный враг Назарбаева, беглый олигарх Мухтар Аблязов, был дома заочно приговорен к пожизненному заключению, но так и остался неуязвим для режима.

С другой стороны, хотя для сторонников того же Аблязова и любых недовольных граждан уход Назарбаева считается победой, тут первый казахстанский президент перехитрил, кажется, всех. Он по-прежнему сохранил властные рычаги, но при этом чуть меньше, чем полностью, обелил свою репутацию. 

Теперь его будут вспоминать не как душителя свободы или хвастающего своими достижениями на мировой арене человека с культом личности, а как человека, который добровольно оставил пусть и не самый важный, но все-таки первый пост в стране.


Свое желание войти в историю победителем Нурсултан Назарбаев выполнил.

 
 
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Правивший Казахстаном 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия. Но власть по-прежнему у него в руках.
 
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