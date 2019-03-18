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В Гомеле столкнулись автомобили - один из них отбросило в столб
Авария напротив ТЦ «Мандарин» в Гомеле произошла примерно в 16.30. Столкнулись два авто. Обе машины сильно повреждены.
От удара одну из машин отбросило на опору электропередачи. О пострадавших на данный момент не известно. На месте работают сотрудники ГАИ.
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Авария напротив ТЦ «Мандарин» в Гомеле произошла примерно в 16.30. Столкнулись два авто. Обе машины сильно повреждены.
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