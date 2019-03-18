В Гомеле столкнулись автомобили - один из них отбросило в столб

Авария напротив ТЦ «Мандарин» в Гомеле произошла примерно в 16.30. Столкнулись два авто. Обе машины сильно повреждены.





От удара одну из машин отбросило на опору электропередачи. О пострадавших на данный момент не известно. На месте работают сотрудники ГАИ.



