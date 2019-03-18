После 14 месяцев в СИЗО Андрея Мишелутова из Fenox отпустили домой

Сегодня, 19 марта, стало известно, что Андрея Мишелутова, сотрудника группы компаний Fenox, выпустили на свободу. Он пробыл в СИЗО 14 месяцев. Информацией об этом поделилась его супруга, художница Ника Сандрос в Facebook:



«Мы все в шоке! Внезапно и неожиданно нас с адвокатом вызвали в генеральную прокуратуру и подписали документы об освобождении его из СИЗО под залог. Потом я четыре часа сидела напротив двери в СИЗО и ждала. Потом он вышел. Теперь мы дома.

Ничего еще не закончилось. Что дальше – мы не имеем понятия. Суд. Помилование. Или еще что-то. Это не имеет никакого значения. Мы дома.

Мы хохочем так, что уже живот болит. Мы танцевали наши любимые танцы. Сейчас будем есть еду. Все. Все. Мы дома. Спасибо вам огромное за поддержку. Я так благодарна. Я сама ни за что не справилась бы. Это ужасно. Это счастье».





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Напомним, Мишелутова обвиняли в пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму больше ста тысяч рублей. Его продолжали держать в заключении, даже когда всех фигурантов дела, включая владельца всего Fenox Виталия Арбузова, отпустили. Мы делали интервью с его супругой Никой Сандрос в октябре.

Вот что говорила Ника: «Моего мужа обвиняют в пособничестве в неуплате налогов, которые уже уплачены с пенями и штрафами в ноябре 2016 года! Я не знаю, зачем его арестовали. Видимо, рассчитывали, что он начнет давать какие-то показания. Я общалась со следователем зимой, он мне сказал: ваш муж занял странную позицию – не дает показания. Я ответила: «Так может, ему нечего сказать?» Но такой вариант, видимо, следствием вообще не рассматривается». Андрей Мишелутов провёл в СИЗО год и почти два месяца.