Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью, пишет New York Post.



Эксперты из Eve Sleep, компании, которая занимается изучением сна, даже отравили письмо в Apple. Они попросили удалить компанию кнопку повтора из приложения Clock в следующем обновлении iOS. Исследователи утверждают, что в долгосрочной перспективе это травмирует психику и усиливает тревожность. Их обращение поддержали другие эксперты и нейробиологи.



«Каждый раз, когда вы слышите повторяющийся звонок будильника, у вас повышается уровень кортизола – гормона стресса», – пояснили ученые. А кортизол – это реакция человека на борьбу или бегство, поэтому излишний выброс гормона наши тела все сильнее воспринимают как угрозу. Однако эксперты добавили, что убить это не может.



Почему ученые обратились именно к Apple – неизвестно. Ведь функция повтора будильника есть и на устройствах других корпораций. Поговаривают, они использовали бренд Apple, чтобы привлечь к себе внимание и стать известными. Тем временем компания поступившее к ней письмо пока не комментирует.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые просят Apple убрать кнопку повтора в будильнике: это травмирует психику Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью, пишет New York Post. Эксперты из...