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Ученые просят Apple убрать кнопку повтора в будильнике: это травмирует психику
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Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью,
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Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью, пишет New York Post. Эксперты из...
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