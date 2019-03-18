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Ученые просят Apple убрать кнопку повтора в будильнике: это травмирует психику

19.03.2019 18:10 — Разное | KYKY  
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Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью, пишет New York Post. 

Эксперты из Eve Sleep, компании, которая занимается изучением сна, даже отравили письмо в Apple. Они попросили удалить компанию кнопку повтора из приложения Clock в следующем обновлении iOS. Исследователи утверждают, что в долгосрочной перспективе это травмирует психику и усиливает тревожность. Их обращение поддержали другие эксперты и нейробиологи. 

«Каждый раз, когда вы слышите повторяющийся звонок будильника, у вас повышается уровень кортизола – гормона стресса», – пояснили ученые. А кортизол – это реакция человека на борьбу или бегство, поэтому излишний выброс гормона наши тела все сильнее воспринимают как угрозу. Однако эксперты добавили, что убить это не может.

Почему ученые обратились именно к Apple – неизвестно. Ведь функция повтора будильника есть и на устройствах других корпораций. Поговаривают, они использовали бренд Apple, чтобы привлечь к себе внимание и стать известными. Тем временем компания поступившее к ней письмо пока не комментирует. 

 
 
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Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от кнопки повтора будильника. Они уверены: эта функция наносит вред психическому здоровью, пишет New York Post.  Эксперты из...
 
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