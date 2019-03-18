Instagram позволит делать покупки прямо в приложении

В Instagram появится возможность совершать покупки, не выходя из самого приложения. Об этом сообщает engadget.



Фото: pixabay.com

В издании пишут, что функцию под названием Checkout (англ. «касса» или «оформление заказа») в бета-режиме сначала запустят для жителей США. В тестовой программе примут участие 20 брендов, включая Adidas, Nike, Zara, Kylie Cosmetics, Uniqlo, Burberry, H&M, Mac, Prada и Michael Kors. В ближайшие месяцы к ним присоединятся и другие компании.

Чтобы совершить покупку, будет достаточно нажать на клавишу «оформить заказ в Instagram». После сервис предложит пользователю ввести свою платежную информацию (например, номер банковской карты), электронную почту и адрес, по которому доставят выбранный товар. По желанию платежные реквизиты можно будет сохранить, чтобы в будущем ускорить весь процесс.

Engadget пишет, что введение возможности покупок в самом приложении Instagram должно воспрепятствовать тому, чтобы люди переходили по внешним ссылкам. Последнее «должно удержать пользователей в Instagram чуть дольше».