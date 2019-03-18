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Объединить кофе, АЗС и живопись – легко. Необычная выставка картин стартует на минских заправках

19.03.2019 18:41 — Разное | Интерфакс  
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Для чего вы посещаете АЗС? Большинство, конечно, просто для того, чтобы заправить автомобиль, некоторые любят там быстро перекусить и выпить стакан кофе. Компания "А-100" решила продемонстрировать, что искусству есть место везде.

19 марта в Музее истории Минска был дан старт уникальному выставочному проекту, инициатором которого выступила компания "А-100". В рамках экспозиции были представлены репродукции картин белорусских художников, представляющие шесть различных направлений живописи: абстракционизм, соцреализм, супрематизм, примитивизм, экспрессионизм и сюрреализм. Отличительная особенность выставки –  исполнение репродукций в уникальной технике "Кофе-арт", где в качестве краски используется кофе. 

Объединить кофе, АЗС и живопись – легко. Необычная выставка картин стартует на минских заправках
Репродукции картин белорусских авторов, написанные с помощью кофе, с 20 марта можно будет увидеть на шести АЗС "А-100" Минска. Там будут представлены работы таких художников, как Валентин Нуднов, Галина Иванова, Леонид Дударенко, Андрей Петкевич, Олег Ладисов и Станислав Гурский. Оригиналы работ выбраны из частных коллекций и коллекции Музея истории Минска, при поддержке которого реализуется проект "Арт-кофе".

"Поддержка и популяризация белорусского искусства всегда были важными составляющими позиции нашей компании. Прошлым летом мы реализовали проект "Арт-запраўка" - выставку, где все желающие могли увидеть на наших АЗС 45 репродукций картин 15 современных белорусских художников. Мы уверены, что проект "Арт-кава" станет необычным продолжением этой интересной истории, будет удивлять и радовать наших посетителей, сближая их с родным белорусским искусством", - отметила директор группы компаний АЗС "А-100" Анна Красовская.

А еще в рамках проекта "Арт-кофе" был разработан новый дизайн кофейных стаканчиков, посвященный популярным стилям живописи. Покупая кофе, уже с 15 марта каждый посетитель АЗС может совместить приятное с полезным и узнать больше об одном из направлений искусства. Для этого эксперты Музея истории Минска подготовили шесть познавательных материалов, доступных по специальному QR-коду на стаканчике.

Объединить кофе, АЗС и живопись – легко. Необычная выставка картин стартует на минских заправках
"Задача этого проекта – познакомить широкую публику с творчеством наиболее заметных представителей белорусской живописи.  Музей истории города Минска всегда старался идти в ногу со временем. И как здорово, что благодаря современным технологиям можно окунуться в белорусское искусство, просто выпив чашечку кофе. Мы также рады, что бизнес активно поддерживает продвижение культурного наследия Беларуси", - прокомментировала директор Музея истории г. Минска Галина Ладисова.

Выпить кофе из уникальной серии стаканчиков и насладиться кофейной выставкой можно на следующих АЗС:

  • АЗС №2 Минский р-н, Боровая, 7;
  • АЗС №6 ул. Харьковская, 81;
  • АЗС №15 ул. Промышленная, 2Б (МКАД);
  • АЗС №23 ул. Казимировская, 39 (МКАД);
  • АЗС №25 а/г Сеница, ул. Зелёная;
  • АЗС №31 ул. Академическая, 34

 

 
Теги: Минск
 
 
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Для чего вы посещаете АЗС? Большинство, конечно, просто для того, чтобы заправить автомобиль, некоторые любят там быстро перекусить и выпить стакан кофе. Компания...
 
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