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Объединить кофе, АЗС и живопись – легко. Необычная выставка картин стартует на минских заправках
Для чего вы посещаете АЗС? Большинство, конечно, просто для того, чтобы заправить автомобиль, некоторые любят там быстро перекусить и выпить стакан кофе. Компания "А-100" решила продемонстрировать, что искусству есть место везде.
19 марта в Музее истории Минска был дан старт уникальному выставочному проекту, инициатором которого выступила компания "А-100". В рамках экспозиции были представлены репродукции картин белорусских художников, представляющие шесть различных направлений живописи: абстракционизм, соцреализм, супрематизм, примитивизм, экспрессионизм и сюрреализм. Отличительная особенность выставки – исполнение репродукций в уникальной технике "Кофе-арт", где в качестве краски используется кофе.
"Поддержка и популяризация белорусского искусства всегда были важными составляющими позиции нашей компании. Прошлым летом мы реализовали проект "Арт-запраўка" - выставку, где все желающие могли увидеть на наших АЗС 45 репродукций картин 15 современных белорусских художников. Мы уверены, что проект "Арт-кава" станет необычным продолжением этой интересной истории, будет удивлять и радовать наших посетителей, сближая их с родным белорусским искусством", - отметила директор группы компаний АЗС "А-100" Анна Красовская.
А еще в рамках проекта "Арт-кофе" был разработан новый дизайн кофейных стаканчиков, посвященный популярным стилям живописи. Покупая кофе, уже с 15 марта каждый посетитель АЗС может совместить приятное с полезным и узнать больше об одном из направлений искусства. Для этого эксперты Музея истории Минска подготовили шесть познавательных материалов, доступных по специальному QR-коду на стаканчике.
Выпить кофе из уникальной серии стаканчиков и насладиться кофейной выставкой можно на следующих АЗС:
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Для чего вы посещаете АЗС? Большинство, конечно, просто для того, чтобы заправить автомобиль, некоторые любят там быстро перекусить и выпить стакан кофе. Компания...
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