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Новости экономики за 19.03.2019

19.03.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зачем Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках и сколько денег уже потратили белорусы в этом году? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Новости экономики за 19.03.2019

Беларусь и Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии намерены наращивать товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом этому будет способствовать подписанное соглашение между обеими странами о международных автомобильных перевозках.

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

Белорусы потратили 7 млрд рублей за первых два месяца 2019 года

«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Зачем Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках и сколько денег уже потратили белорусы в этом...
 
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