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Новости экономики за 19.03.2019
Новости Беларуси. Зачем Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках и сколько денег уже потратили белорусы в этом году? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
Беларусь и Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии намерены наращивать товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многом этому будет способствовать подписанное соглашение между обеими странами о международных автомобильных перевозках.
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Новости Беларуси. Зачем Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках и сколько денег уже потратили белорусы в этом...
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