﻿ «Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году. 21.by
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«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году

19.03.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подведены итоги первого года действия так называемого «налога на Google», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его должны уплачивать все иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме.

«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году

Сейчас на учете в налоговой стоят 59 таких компаний, в том числе Apple, Google, Microsoft, Wargaming и другие транснациональные гиганты. За 2018 год они пополнили бюджет почти на 16 миллионов рублей. Это намного больше, чем планировалось на стадии разработки законопроекта. Тогда возможный объем поступлений оценивался в 4 миллиона долларов.
 
 
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Новости Беларуси. Подведены итоги первого года действия так называемого «налога на Google», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его должны...
 
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