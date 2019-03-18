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«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках
Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намечают новые горизонты сотрудничества. 18 марта было подписано соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, грузов и пассажиров на взаимных направлениях станет больше.
Так, белорусские и английские перевозчики освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов на владение транспорта. Подобные документы о развитии двустороннего сотрудничества Беларусь подписала уже с 45 странами. Это способствует значительному росту экспорта.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Это важное соглашение, которое позволит нашим перевозчикам ездить в Китай. Это очень большой рынок транспортных услуг, в котором мы должны двигаться.
Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Нововведения не касаются внутреннего рынка – он останется защищенным. Иностранным компаниям перемещение грузов в пределах Беларуси запрещено. Отечественные перевозчики за 2018 год заработали на экспорте услуг больше миллиарда долларов. По словам экспертов, после правового урегулирования автомобильных перевозок выручка будет только расти.
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«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках
Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намечают новые горизонты сотрудничества. 18 марта было подписано соглашение о международных автомобильных перевозках,...
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