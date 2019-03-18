Белорусы потратили 7 млрд рублей за первых два месяца 2019 года

Новости Беларуси. За два первых месяца 2019 года белорусы потратили 7 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Розничный товарооборот прибавляет более 5 %.

В расчете на душу населения получается, что ежедневно каждый тратит в среднем 12 рублей и 50 копеек. Это на 1 рубль 30 копеек больше, чем год назад.

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