Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке . 19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Республики с 20 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава страны сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения.





Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.

В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.

Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, продолжит работать в качестве председателя Совета безопасности и партии «Нур Отан».

Добавим, он возглавлял Казахстан с 1991 года. На последних выборах в 2015 году за него проголосовали почти 98 % избирателей.