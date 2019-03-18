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Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»
Новости Казахстана. Президент Казахстана
Глава страны сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения.
Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:
В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, продолжит работать в качестве председателя Совета безопасности и партии «Нур Отан».
Добавим, он возглавлял Казахстан с 1991 года. На последних выборах в 2015 году за него проголосовали почти 98 % избирателей.
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Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»
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