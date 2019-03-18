Казахстан vs Беларусь: как разнятся зарплаты, пенсии, число бедняков и безработных в двух странах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет, объявил об уходе с поста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты и пенсии сейчас у казахов, сколько в стране безработных и тех, кто живет за чертой бедности, и сравнил эти показатели с уровнем жизни белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие зарплаты у казахов и белорусов

Средняя зарплата в Казахстане в январе составила 166 111 тенге (932 рубля по курсу Нацбанка на 19 марта), а в феврале — 167 682 (941 рубль). В Беларуси январская средняя зарплата составила 982 рубля.

В лидерах по зарплатам в Казахстане значатся не программисты, как в Беларуси. Больше всего в этой стране зарабатывают специалисты, которые работают в горнодобывающей промышленности и на разработке карьеров (390 364 тенге или 2191 рубль), а также те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью (332 479 тенге или 1866 рублей). Работники, которые занятые в такой сфере деятельности как информация и связь, в среднем зарабатывают 261 669 тенге (1468 рублей).

В Беларуси по размеру средних зарплат лидируют работники, которые заняты в такой сфере деятельности, как информация и связь — 3011 рублей в январе. В том числе у программистов средние заработки составляют 4232 рубля.

Средние зарплаты в образовании в Казахстане составляют 107 963 тенге (606 рублей), а у работников здравоохранения и соцуслуг — 121 594 (682 рубля). В Беларуси — 687 и 745 рублей соответственно.

В аутсайдерах по зарплатам в Казахстане числятся работники культуры — 138 414 тенге (777 рублей). Их белорусские коллеги в среднем получают 548 рублей.

Медианная зарплата в Казахстане составляет 106 253 тенге (596 рублей). Это данные на апрель 2018 года. Медианная зарплата в Беларуси в ноябре прошлого года составляла 751 рубль.

Как отличаются пенсии казахов и белорусов

Средняя пенсия по возрасту в 4 квартале 2018 года в Казахстане составила 54 387 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата — 25 810 тенге (145 рублей). В Беларуси в декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля.

Жители Беларуси и Казахстана сейчас в разном возрасте выходят на пенсию. Так, в Беларуси мужчины сейчас могут уходить на заслуженный отдых в 61 год 6 месяцев, а женщины — в 56 лет 6 месяцев (к 2022 году — в 63 года и 58 лет соответственно). А в России сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет 6 месяцев для мужчин и 55 лет 6 месяцев для женщин (в 2028 году — в 65 лет и 60 лет соответственно).

В Казахстане женщины сейчас могут выходить на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 63 года. К 2027 году пенсионный возраст намерены уровнять — до 63 лет.

Сколько казахов и белорусов живет за чертой бедности

За чертой бедности в четвертом квартале прошлого года в Казахстане находились 3,7% населения. Расходы казахских семей, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, в 4 квартале прошлого года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,6 раза, на непродовольственные товары — 7,5 раз, а на платные услуги — 8,4 раз.

В Беларуси 3,8% семей находится за чертой бедности. Это следует из данных Белстата по уровню малообеспеченности домашних хозяйств в октябре−декабре прошлого года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих семей были ниже бюджета прожиточного минимума.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как растут цены в Казахстане и в Беларуси

За два месяца этого года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,8%, в том числе в феврале — на 0,3%.

В феврале в Беларуси зафиксировали рекордную месячную инфляцию — 1,3% по сравнению с январем. В последний раз месячный рост цен превышал этот показатель в феврале 2016 года, тогда инфляция составила 2,9%.

За январь и февраль этого года цены в Беларуси выросли на 2,2%.

В 2018 году инфляция в Казахстане составила 5,3%, а в Беларуси — на 5,6%.

Сколько безработных в Казахстане?

Уровень зарегистрированной безработице в Казахстане в январе составлял 1,2% от экономически активного населения. В стране 111 тысяч официальных безработных. В целом число безработных в Казахстане оценивается в 442,5 тысячи человек или 4,8%.

В Беларуси на начало февраля насчитывалось 14,8 тысячи официально нетрудоустроенных.

При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, в Беларуси заметно выше, чем официальный. К примеру, в первом квартале прошлого года — 260 тысяч человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как обстоят дела с демографией

В Казахстане увеличивается численность населения. На начало этого года в стране проживало 18,4 миллиона человек — на 237,9 тысячи больше, чем годом ранее.

К примеру, в Астане число жителей запрошлый год выросло на 46,7 тысячи человек.

В Беларуси в 2018 году Минске очередной рекорд">сократилась численность населения. На начало этого года в нашей стране проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее.

При этом в Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад