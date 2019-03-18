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Казахстан vs Беларусь: как разнятся зарплаты, пенсии, число бедняков и безработных в двух странах
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил страной почти 30 лет,
Какие зарплаты у казахов и белорусов
Средняя зарплата в Казахстане в январе составила 166 111 тенге (932 рубля по курсу Нацбанка на 19 марта), а в феврале — 167 682 (941 рубль). В Беларуси январская средняя зарплата
В лидерах по зарплатам в Казахстане значатся не программисты, как в Беларуси. Больше всего в этой стране зарабатывают специалисты, которые работают в горнодобывающей промышленности и на разработке карьеров (390 364 тенге или 2191 рубль), а также те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью (332 479 тенге или 1866 рублей). Работники, которые занятые в такой сфере деятельности как информация и связь, в среднем зарабатывают 261 669 тенге (1468 рублей).
В Беларуси по размеру средних зарплат лидируют работники, которые заняты в такой сфере деятельности, как информация и связь — 3011 рублей в январе. В том числе у программистов средние заработки составляют 4232 рубля.
Средние зарплаты в образовании в Казахстане составляют 107 963 тенге (606 рублей), а у работников здравоохранения и соцуслуг — 121 594 (682 рубля). В Беларуси — 687 и 745 рублей соответственно.
В аутсайдерах по зарплатам в Казахстане числятся работники культуры — 138 414 тенге (777 рублей). Их белорусские коллеги в среднем получают 548 рублей.
Медианная зарплата в Казахстане составляет 106 253 тенге (596 рублей). Это данные на апрель 2018 года. Медианная зарплата в Беларуси в ноябре прошлого года
Как отличаются пенсии казахов и белорусов
Средняя пенсия по возрасту в 4 квартале 2018 года в Казахстане составила 54 387 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата — 25 810 тенге (145 рублей). В Беларуси в декабре прошлого года средний размер назначенных пенсий
Жители Беларуси и Казахстана сейчас в разном возрасте выходят на пенсию. Так, в Беларуси мужчины сейчас
В Казахстане женщины сейчас могут выходить на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 63 года. К 2027 году пенсионный возраст намерены уровнять — до 63 лет.
Сколько казахов и белорусов живет за чертой бедности
За чертой бедности в четвертом квартале прошлого года в Казахстане
В Беларуси 3,8% семей
Как растут цены в Казахстане и в Беларуси
За два месяца этого года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,8%, в том числе в феврале — на 0,3%.
В феврале в Беларуси
За январь и февраль этого года цены в Беларуси выросли на 2,2%.
В 2018 году инфляция в Казахстане составила 5,3%, а
Сколько безработных в Казахстане?
Уровень зарегистрированной безработице в Казахстане в январе составлял 1,2% от экономически активного населения. В стране 111 тысяч официальных безработных. В целом число безработных в Казахстане оценивается в 442,5 тысячи человек или 4,8%.
В Беларуси на начало февраля
При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, в Беларуси заметно выше, чем официальный. К примеру, в первом квартале прошлого года — 260 тысяч человек.
Как обстоят дела с демографией
В Казахстане
К примеру, в Астане число жителей запрошлый год выросло на 46,7 тысячи человек.
В Беларуси в 2018 году Минске очередной рекорд">сократилась численность населения. На начало этого года в нашей стране проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее.
При этом в Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад
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