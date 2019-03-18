В Светлогорском районе была обнаружена авиабомба времен войны весом 250 кг

Как стало известно, 19 марта около 2 часов дня спасателям поступил звонок о том, что в Светлогорском районе в населенном пункте Секеричи обнаружена авиабомба. На место инцидента выехали сотрудники МЧС, а также группа разминирования.

Выяснилось, что работники коммунального мелиоративного предприятия проводили разборку ветхого строения, во время которой была обнаружена бомба весом 250 кг. По предварительной информации, снаряд попал в землю во время Великой Отечественной войны.

По сведениям МЧС, расстояние от снаряда до ближайших жилых домов составляет около 50 метров. Тем не менее, эвакуация жителей не проводилась, угрозы населению нет.