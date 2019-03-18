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Светлана Алексиевич возобновляет «Интеллектуальный клуб». Как туда попасть

19.03.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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После долгого перерыва нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич возобновляет встречи «Интеллектуального клуба».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первыми его гостями станут белорусские литераторы Альгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Модератором выступит известный журналист Светлана Калинкина, пишет tut.by

На встрече в клубе пойдет разговор о новых вызовах для интеллектуалов. Возможно ли сближение или только отторжение двух культур — оппозиционной и культуры власти.

Альгерд Бахаревич — писатель и переводчик, автор романов «Сабакi Эўропы», «Дзеці Аліндаркі», книг прозы «Ніякай літасці Валянціне Г.», «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», «Шабаны. Гісторыя аднаго знікнення».

Виктор Мартинович — писатель, автор романов «Паранойя», «Сцюдзёны вырай», «Сфагнум», «Мова», «Озеро радости», «Ночь».


Чтобы зарегистрироваться для участия в этой встрече, нужно написать письмо на адрес клуба (alexievich.club@gmail.com), указав свое имя и фамилию. Это необходимо сделать не позднее 23 марта 2019 года.

Встреча состоится 26 марта 2019 года в 19.00 в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь (Минск, ул. Захарова, 68).


 
Теги: Минск
 
 
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После долгого перерыва нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич возобновляет встречи «Интеллектуального клуба».
 
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